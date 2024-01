POL-NB: 34 Jahre alter Mann stirbt bei Verkehrsunfall auf der Insel Rügen

Bergen/ Rügen (ots) -



Nach bisherigen Erkenntnissen kam am 21.01.2024, 07:50 Uhr ein 34-jähriger Mann mit seinem PKW Mercedes AMG auf der L 30 zwischen Samtens und Berglase nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort vermutlich mit hoher Geschwindigkeit frontal mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der deutsche Fahrer, der sich allein im PKW befand, getötet und das Fahrzeug völlig zertrümmert. Hier entstand Sachschaden von ca. 50.000 EUR. Die Ermittlungen wie es zu diesem Unfall kam, übernimmt nun die Kriminalpolizei in Bergen/ Rügen.



