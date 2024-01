POL-NB: Mehrere Verletzte nach Brand in einem Mehrfamilienhaus in 17438 Wolgast (LK VG)

Wolgast (ots) -



Am 19.01.2024 gegen 18:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Heberleinstraße in 17438 Wolgast gemeldet.



Sofort alarmierte Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wolgast, Hohendorf und Sauzin sowie die Beamten des Polizeirevier Wolgast stellten vor Ort fest, dass es aus einer Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses stark qualmte.



Sechs Anwohner des betroffenen Hausaufganges wurde durch die Kräfte der Feuerwehr evakuiert. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.



Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Wohnzimmer einer Wohnung im 1. OG aus. Der Wohnungsinhaber, ein 61-jähriger deutscher Staatsangehöriger, wurde leichtverletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Wolgast gebracht.

Die evakuierten Bewohner der benachbarten Wohnungen wurden vor Ort ebenfalls medizinisch betreut und vorsorglich ins Krankenhaus Wolgast gebracht, hatten aber keine sichtbaren Verletzungen und gelten ebenfalls als leichtverletzt.

Dabei handelt es sich um eine polnische Staatsangehörige u. fünf deutsche Staatsangehörige im Alter von 46 bis 68 Jahren.

Nach erster Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 30.000 Euro.



Alle Wohnungen des Hausaufgangs sind vorerst unbewohnbar.



Durch den vor Ort gerufenen Leiter des Ordnungsamts (Amt Am Peenestrom) sowie einen verantwortlichen Mitarbeiter der Wolgaster Wohnungswirtschaft (WoWi Wolgast) wurden Ausweichwohnungen für die Betroffenen organisiert und bereitgestellt.



Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird voraussichtlich im Laufe des 20.01.2024 vor Ort zum Einsatz kommen.



Der Rettungsdienst war mit insgesamt 35 Kameraden der Feuerwehr sowie

einer Notärztin, drei RTW-Besatzungen und einer Besatzung eines Krankentransportwagens vor Ort im Einsatz.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell