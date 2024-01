POL-HRO: Gefährdung des Straßenverkehrs mit diversen Unfällen - Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten

Schwerin (ots) -



Am heutigen Freitag, 19.01.2024, kam es in Schwerin zu einer Vielzahl

von Unfällen und Gefährdungen Dritter in Folge einer unkontrollierten

und rücksichtslosen Fahrweise.

Zeugen berichteten, dass der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter in

der Zeit von ca. 10:55 bis 11:02 Uhr gegen mehrere Fahrzeuge stieß

und es zu mehreren "Beinahe-Unfällen" gekommen wäre.

Die derzeit bekannte Fahrstrecke, welche der Fahrer zurückgelegt

hatte, betrifft den Stadtteil Schwerin-Lankow über den Ziegeleiweg -

Grevesmühlener Str. - Margaretenhof weiter in Richtung der Ortslage

Pingelshagen.

Die Fahrt endete für den Fahrer kurz vor Pingelshagen mit einem

Unfall. Der Mercedes Sprinter war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Eine gefährdende Fahrweise vor der zuvor beschriebenen Fahrstrecke

kann nicht ausgeschlossen werden.

Bei den bislang festgestellten Beschädigungen beträgt die

Schadenssumme geschätzte 16.000 Euro.

Gegen den 39-jährigen deutschen Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen

des Verdachts der Unfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs

gefertigt.



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise im Zusammenhang mit dieser Fahrt

oder die Kontaktaufnahme bei Feststellung von Unfallschäden unklarer

Herkunft im genannten Bereich dieser Fahrstrecke.

Diese nehmen die Polizei in Schwerin unter der TelNr.: 0385-5180-2224

oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem auch die Onlinewache auf der

Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt

werden.



