POL-HRO: Hund durch Polizeikräfte aus dem Eis befreit

Am späten Nachmittag des 19.01.2024 meldete sich eine aufgeregte Frau

bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Rostock und gab an, dass ihr

Hund im Eis eingebrochen sei und sie diesen nicht alleine retten

könne. Die Frau war mit ihrem nicht angeleinten Hund südlich der Elde

in Plau am See spazieren, als sie bemerkte, dass dieser im Eis

eingebrochen war. Versuche das Eis zu zerstören, misslangen ihr.

Daraufhin rief sie die Polizei um Hilfe. Zwei junge Polizeibeamte vom

Polizeirevier Plau am See hatten nur eine kurze Anfahrt und trafen

vor den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Plau am See ein. Da der

1,5-jährige Doggen-Schäferhundmischling nur etwa zwei Meter vom Ufer

entfernt im Wasser schwamm und sich aus eigener Kraft nicht aufs Eis

ziehen konnte, entschlossen sich die Beamten, dem Tier unverzüglich

zu helfen. Nach kurzem Prüfen der Eisfläche, betrat die wesentlich

leichtere Kollegin das Eis, natürlich gesichert durch ihren Kollegen,

und zog den 52 kg schweren Hund am Halsband heraus. Hund und Frauchen

waren überglücklich und begaben sich umgehend ins Warme. Die

Feuerwehr war ebenfalls mit 12 Kameraden im Einsatz



