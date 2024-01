POL-HRO: 27-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Haft - schwerer Raub aufgeklärt

Rostock (ots) -



Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Rostock gegen einen syrischen Staatsangehörigen. Der 27-jährige Rostocker konnte am Donnerstagnachmittag nach einem Vorfall in einem Rostocker Baumarkt festgenommen und zugleich als Tatverdächtiger für einen vorausgegangenen schweren Raub identifiziert werden.



Der Tatverdächtige war am gestrigen Donnerstag gegen 13:45 Uhr von Mitarbeitenden des Baumarktes dabei beobachtet worden, wie er mit diversen Verkaufsgegenständen das Geschäft über die Notausgangstür verließ. Der informierte Ladendetektiv konnte den mutmaßlichen Dieb noch auf dem Parkplatz stellen. Hier wurde dieser unter Vorhalten einer zuvor entwendeten Spatengabel von dem Tatverdächtigen bedroht. Dem Ladendetektiv gelang es, den Gegenstand an sich zu nehmen und die Polizei zu verständigen.



Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den mit Zeugenaufruf gesuchten Tatverdächtigen eines schweren Raubes vom 08.01.2024 handelt (siehe Pressemitteilung vom 09.01.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/5688273).



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das zuständige Amtsgericht in Rostock zuvor bereits Haftbefehl wegen schweren Raubes gegen 27-jährigen Syrer erlassen. Im Anschluss an die Haftrichtervorführung wurde der Rostocker in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



