POL-NB: Verkehrshinweise anlässlich mehrerer angemeldeter Autokorsos am 22.01.2024

PP Neubrandenburg (ots) -



Aufgrund einer Vielzahl für Montag angemeldeter Korsos, zu denen mehrere hundert Fahrzeuge erwartet werden, warnt die Polizei vor erheblichen Verkehrsbehinderungen in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen.



Mit Stand vom Freitag, 19.01.2024, 12:00 Uhr wurden für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sechs Autokorsos angemeldet. Die Fahrzeugkolonnen starten zwischen 06:00 und 07:00 Uhr jeweils aus Neubrandenburg, Demmin, Waren, Neustrelitz und Feldberg. Sie werden auf folgenden Strecken den Zwischenkundgebungsort auf dem Neubrandenburger Markt erreichen:



Aufzug I:



Waren - über B 192 nach Neubrandenburg



Aufzug II:



Demmin - Burow - Altentreptow - Neubrandenburg



Aufzug III:



Feldberg - Woldegk - Neubrandenburg



Aufzug IV:



Neustrelitz (über B 96) - Neubrandenburg



Aufzug V:



Weitin (Gewerbegebiet) - Korso durch das Stadtgebiet



Aufzug VI:



Parkplatz Stadthalle - Korso durch das Stadtgebiet



Stationäre Versammlung auf dem Marktplatz Neubrandenburg

11:00 Uhr bis 13:00 Uhr



Für den Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden mit Stand 19.01.2024, 12:00 Uhr für den 22.01.2024 insgesamt sieben Autokorsos angemeldet. Hier starten die Fahrzeugkolonnen zwischen 05:00 und 12:00 Uhr in Greifswald, Ueckermünde, Penkun, Karlshagen, Pasewalk, Wrangelsburg und Anklam. Auf folgenden Strecken kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen:



Aufzug I:



Ueckermünde - Greifswald



Aufzug II:



Penkun - BAB 11 - Grenzübergang Pomellen



Aufzug III:



Pasewalk - Neubrandenburg



Aufzug IV:



Karlshagen - Greifswald



Aufzug V:



Anklam - Greifswald



Aufzug VI:



Gewerbegebiet Greifswald - Korso durch das Stadtgebiet - Abschlusskundgebung an der Europakreuzung



Aufzug VII:



Wrangelsburg - Wolgast (Start 12:00 Uhr)



Für den Landkreis Vorpommern-Rügen wurden mit Stand 19.01.2024, 12:00 Uhr für den 22.01.2024 fünf Autokorsos angemeldet.



Aufzug I:



Bergen - Stralsund



Aufzug II:



Ribnitz-Dammgarten - Stralsund



Aufzug III:



Barth - Stralsund



Aufzug IV:



Grimmen - Stralsund



Aufzug V:



Stralsund - Korso durch das Stadtgebiet - Richtung Landratsgebäude



Aufgrund der Aufzüge ist in allen drei Landkreisen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.



Aktuelle Informationen zur Verkehrslage werden am Montag auf unseren "X"-Kanälen unter Verwendung des #MV2201 bekannt gegeben. Darüber hinaus wird gebeten, auf Durchsagen im Rundfunk zu achten. Zudem bitten wir, die entsprechenden Mitteilungen der Landkreise zu verfolgen.



Für anlassbezogene Auskünfte stehen Medienvertreterinnen und Medienvertretern die Polizeipressestellen der jeweiligen Polizeiinspektionen und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ab 05:30 Uhr unter den bekannten Rufnummern zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell