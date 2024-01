POL-HRO: Zwei linke Schuhe überführen Ladendiebe

Rostock (ots) -



Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass am gestrigen Donnerstag gleich mehrere Ladendiebe auf frischer Tat gestellt werden konnten.



Gegen 12:00 Uhr informierte die Filialleiterin eines in der Kröpeliner Straße befindlichen Bekleidungsgeschäfts die Polizei über einen Mann, der für einen am Vortag begangenen Ladendiebstahl verantwortlich gewesen sein könnte. Der 19-jährige Algerier war ihr aufgefallen, weil er ein linkes Schuhpaar in unterschiedlicher Größe trug, welches am Vortag aus ihrem Geschäft gestohlen wurde.



Die alarmierten Beamten konnten den Mann am frühen Nachmittag in Begleitung seiner beiden mutmaßlichen Komplizen antreffen. Bei der anschließenden Durchsuchung der in Schwerin wohnhaften Algerier konnten neben den beiden entwendeten Schuhen weitere Bekleidungs- und Hygieneartikel in mitgeführten Rucksäcken sichergestellt werden.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



