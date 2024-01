POL-HWI: PKW kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Grevesmühlen (ots) -



Gegen vier Uhr des heutigen Morgens wurde die Polizei Grevesmühlen über einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105 in Grevesmühlen informiert.



Nach Angaben der Hinweisgeber soll kurz hinter dem Ortseingang Grevesmühlen aus Richtung Neu Degtow kommend ein Audi von der Fahrbahn abgekommen sein. Dieser sei mit am Fahrbahnrand stehendenden Werbeträgern kollidiert und habe sich schließlich überschlagen. Zwei Insassen hätten daraufhin das Fahrzeug verlassen und sich von der Unfallstelle entfernt.



Eingesetzte Polizeikräfte fanden das Fahrzeug auf dem Dach liegend vor. Dieses wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und wird nun kriminaltechnisch untersucht.

Im Nahbereich des Unfallortes konnten weitere eingesetzte Kräfte einen 24-jährigen Mann feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Inwieweit der 24-Jährige an dem Unfall beteiligt war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen hat.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6500 Euro geschätzt.



Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige



