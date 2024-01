POL-NB: PKW-Diebstahl in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht vom 18.01 auf den 19.01.2024 kam es in der Neubrandenburger Oststadt zum Diebstahl eines Mazda CX-5 von einem öffentlichen Parkplatz.



Der blaue PKW wurde gegen ca. 20:00 Uhr in der Semmelweisstraße vor einem Wohnhaus verschlossen abgestellt. Gegen ca. 08:40 Uhr am Morgen bemerkte der Eigentümer das Fehlen des Fahrzeuges, dessen Wert auf 13.000EUR geschätzt wird. Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.



Personen, welche Hinweise zur Tat oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder über die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



