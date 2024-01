POL-NB: Brand eines PKW in Neustrelitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots) -



Am 18.01.2024 gegen 21:20 Uhr ging im PHR Neustrelitz die

telefonische Mitteilung über den gegenwärtigen Brand eines PKW Opel

Insignia ein. Dieser war in Neustrelitz am Fahrbahnrand des

Rietpietschganges/ Ecke Strelitzer Straße geparkt. Die Polizeibeamten

des PHR Neustrelitz waren ca. 2 Minuten nach Informationseingang vor

Ort. Der PKW brannte im Bereich der Motorhaube. Sofortige

Löschversuche mittels Feuerlöscher blieben erfolglos. Erst den

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz gelang es, den PKW

zeitnah zu löschen. Trotzdem konnte ein wirtschaftlicher Totalschaden

am PKW nicht verhindert werden. Dieser beläuft sich auf ca. 18.000,-

Euro.

Die Entstehung des Brandes ist außergewöhnlich und stellte sich wie

folgt dar.:

Ein 15-jähriges Mädchen, welches sich mit ihrer 17-jährigen Schwester

(beide Schwestern sind deutsche Staatsbürger) in der elterlichen

Wohnung in der Strelitzer Straße in der dritten Etage eines

Mehrfamilienhauses aufhielt, hatte ein zuvor angezündetes Teelicht in

der Annahme, dass dieses erloschen wäre, in einen Papierkorb in ihrem

Zimmer geworfen. In der Folge entzündete sich der mit Papier gefüllte

Papierkorb und der Rauchmelder im Zimmer löste Alarm aus.

Das Mädchen geriet in Panik und warf den brennenden Papierkorb aus

dem Zimmerfenster. Dieser landete daraufhin zunächst auf der

Frontscheibe und danach auf der Motorhaube des PKW. Der PKW geriet in

Brand.

Die Halterin des PKW wurde informiert.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Es wurde Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung

aufgenommen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell