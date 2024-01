POL-NB: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 64-jährigen Mann aus Tutow, Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 18.01.2024, 17:23 Uhr

Anklam (ots) -



Der seit dem 18.01.2024, 11.00 Uhr vermisste 64-jähriger Mann aus

Tutow

wurde durch Mitglieder der Rettungshundestaffel Vorpommern nördlich

des Flughafenrings in Tutow tot aufgefunden. Zur Todesursache liegen

bisher keine gesicherten Erkenntnisse vor. Zur Zeit gibt es keine

Hinweise auf eine Straftat. Der KDD des KK Anklam hat ein

Todesermittlungsverfahren eröffnet.

Die Öffentlichkeitsfahndung kann eingestellt werden. Die Polizei

bedankt sich bei allen, die an der Fahndung mitgewirkt haben.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell