POL-NB: Zwischenfall beim Autokorso in Neustrelitz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots) -



Am 18.01.2024 fand in den Nachmittagsstunden ein Autokorso von Mirow

nach Neustrelitz und zurück statt. Die Versammlung verlief

weitestgehend friedlich und ohne größere Zwischenfälle.

Gegen 16:05 Uhr kam es aber auf dem Markt in Neustrelitz zu einem

Zwischenfall.

Um die Flüssigkeit des Fahrzeugkorsos zu gewährleisten mussten die

Beamten auf dem Markt verkehrsregulierend eingreifen, da einige

Versammlungsteilnehmer, die mit der Versammlungsleiterin abgestimmte

Strecke verließen. Dabei kam es zu Stauerscheinungen und

Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs.

Ein 52-jähriger deutscher Fahrzeugführer ignorierte die Weisung eines

Polizeibeamten, welcher ihm vorgab, die festgelegte Fahrstrecke zu

benutzen. Der 52-Jährige fuhr plötzlich auf den Polizeibeamten zu und

kam erst wenige Zentimeter vor seinen Beinen zum Stillstand. Er wurde

auf dieses Verhalten hin angesprochen und rechtfertigte seine

Handlung mit dem Recht auf Versammlungsfreiheit. Um eine weitere

Eskalation der Situation zu verhindern und den Stau aufzulösen, trat

der Beamte beiseite. Der Fahrer des Kleinbusses setzte seine Fahrt

fort und umkreiste noch einmal den Markt entgegen der Weisung.

Im weiteren Verlauf wurden seine Personalien festgestellt. Gegen ihn

wurde Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und

Nötigung aufgenommen. Nach der Feststellung seiner Identität konnte

der 52-Jährige seine Fahrt nach Hause fortsetzen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell