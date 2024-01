POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Frau sowie einem schwerverletzten Kleinkind in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am 18.01.2024 ereignete sich gegen 16:40 Uhr in der Demminer Straße

in Neubrandenburg ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Zum Unfallhergang ist gegenwärtig folgendes bekannt.:

Eine 29-jährige Frau überquerte mit ihrem 2-jährigen Kind auf dem Arm

die Demminer Straße aus Richtung des dortigen "roten" Netto-Marktes

kommend in Richtung des gegenüberliegenden Lidl-Marktes. Dabei nutzte

sie n i c h t die Fußgängerampel an der Kreuzung Demminer Str./

Usedomer Str.. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein weißer Pkw die Demminer

Straße aus Richtung Reitbahnweg kommend in Richtung Innenstadt. Im

weiteren Verlauf wurde die Frau mit ihrem Kind vom Pkw erfasst und

beide wurden zu Boden geschleudert. Hierbei wurden die Frau leicht

und ihr Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Beide

Personen wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins

Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das Kind

musste stationär aufgenommen werden. Die Mutter und auch das Kind

haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Der unbekannte Fahrzeugführer des weißen Pkw setzte seine Fahrt nach

dem Zusammenstoß, ohne Anzuhalten, in Richtung Innenstadt fort.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei des KK

Neubrandenburg.



Zeugen die zur oben genannten Zeit im oben genannten Bereich des

Unfallortes sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise

zu einem möglichen Fahrzeugführer oder den beschriebenen weißen Pkw

machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg

unter Tel. 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de

zu melden. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt auch jede andere

Polizeidienststelle entgegen





