POL-NB: Vermisste Person in Tutow LK VG

Seit dem 18.01.2024, 11.00 Uhr wird ein 64-jähriger Mann in Tuow vermisst.

Für weitere Angaben folgen Sie bitte dem folgenden Link.



https://rb.gy/igwt7s



