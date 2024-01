POL-LWL: Ansprechen von Kindern - Polizei prüft Vorfall

Ludwigslust (ots) -



Die Polizei geht derzeit Hinweisen zu einem Vorfall nach, bei dem zwei Kinder in Ludwigslust in einem Lebensmittelgeschäft in Kontakt mit einem ihnen unbekannten Mann gekommen sind. Nach Angaben der 11-jährigen Jungen ist der Mann ihnen unangenehm nah gekommen. Die beiden Kinder wiesen den Mann zurück, der sich dann entfernte. Am gestrigen Tag wurde der Mann wiedererkannt und die Polizei hinzugezogen. Es handelt sich um einen 55-jährigen Deutschen aus Ludwigslust. Die Polizei wird nun den Sachverhalt abschließend aufklären.

An dieser Stelle sei gesagt, dass die Kinder sich vorbildlich verhalten haben. Handlungshinweise, die unsere Präventionsbeamten in dem Modul "Gehe nicht mit Fremden mit" an Kindergarten- sowie Schulkinder vermitteln, wurden hier durch die beiden Jungen sicher angewandt. Die wichtigsten Tipps sind: Gehe und fahre nicht mit Fremden mit! Erzähle deinen Eltern, Erziehern oder Lehrern von dem Passierten!



