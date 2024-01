POL-HST: Zeugen zu einer mutmaßlichen Raubstraftat in der Buslinie 210 in Barth gesucht

Barth (ots) -



Nach einer mutmaßlichen Raubstraftat am 28.11.2023 im Schulbus nach

Barth zum Nachteil eines 14-jährigen Schülers bittet die

Kriminalpolizei in Barth um Mithilfe aus der Bevölkerung.



So soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger an dem damaligen

Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr dem 14-jährigen, deutschen Jungen

unvermittelt das Mobiltelefon aus der Hand entrissen, ihn ins Gesicht

geschlagen und anschließend aus dem voll besetzten Bus geschubst

haben, als dieser vor der Schule in Barth-Süd hielt. Dadurch soll der

14-Jährige rückwärts zu Boden gestürzt sein, infolgedessen er leichte

Verletzungen davontrug. Anschließend soll der Tatverdächtige im Bus

verblieben und der Bus weitergefahren sein, ohne das dem Jugendlichen

jemand zu Hilfe kam.



Der Tatverdächtige wurde von dem Geschädigten wie folgt beschrieben:

- männlich,



- ca. 18-21 Jahre alt,



- etwa 190 cm groß,



- kräftige Statur,



- dunkle, längere, lockige Haare, an den Seiten kurz geschnitten,



- möglicherweise mit arabischem Hintergrund,



- augenscheinlich starke Hauterkrankung (Akne),



- ohne Bart, Brille, Ohrringe oder Piercings sowie sichtbare

Tätowierungen,



- bekleidet mit einer beigen Cargohose mit seitlichen Beintaschen,

schwarzem Pullover mit Kapuze und Zugbändern ohne Aufdruck.



Bei den bisherigen polizeilichen Maßnahmen der Barther

Kriminalpolizei konnte bislang keine Person als konkret

tatverdächtigt ermittelt werden, weshalb dringend Zeugen gesucht

werden. Wer hat das Geschehen am 28.11.2023 im hinteren Teil des

Schulbusses der Linie 210 von Zingst nach Barth bemerkt? Auch

Erziehungsberechtigte, deren Kinder möglicherweise von dem

Sachverhalt in dem Schulbus zuhause erzählt haben, werden gebeten

sich zu melden. Sachdienliche Hinweise können an das Polizeirevier

Barth (Tel. 038231/6720), jede andere Polizeidienststelle oder an die

Onlinewache www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell