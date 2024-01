POL-GÜ: Verkehrsunfall bei Winterglätte aufgrund falscher Bereifung

Güstrow/ Strenz (ots) -



Am Mittwoch gegen 11:20 Uhr befuhr ein 66-jähriger Deutscher mit einem Renault die L142 aus Richtung B103 kommend in Fahrtrichtung Strenz. Nach einer leichten Linkskurve kam der Fahrzeugführer auf der winterglatten Fahrbahn ins Schlingern und in der Folge nach rechts von der Straße ab. Dabei stieß er mit einem Verkehrszeichen am rechten Straßenrand zusammen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 11.500EUR geschätzt. Unfallursächlich war in diesem Fall die falsche Bereifung des Unfallfahrzeuges im Zusammenhang mit den winterlichen Wetterverhältnissen. Gegen den 66-Jährigen wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



