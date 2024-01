POL-GÜ: Diebe stehlen Fahrzeug von Autohaus in Güstrow und bleiben liegen

Güstrow (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 07:15 Uhr erging bei der Polizei ein Hinweis über ein unbeleuchtetes Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen der BAB 20 Richtungsfahrbahn Berlin zwischen den Anschlussstellen Waren und Röbel. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden vor Ort einen verlassenen KIA Ceed mit geöffneter Fahrertür vor. Während der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zuvor von einer Außenverkaufsfläche eines Güstrower Autohauses am Lindbruch entwendet wurde. Offenbar umgingen die bislang unbekannten Täter das Key-Less-Go-System des KIAs und konnten somit ohne die Benutzung der Originalschlüssel mit dem Fahrzeug wegfahren. Der Neupreis des Wagens liegt bei 33.380EUR. Weiterhin entwendeten die Täter die Fahrzeugkennzeichen eines weiteren dort befindlichen PKWs, um sie am KIA zu montieren. Das Fahrzeug wurde zum Zwecke der Spurensicherung sichergestellt und durch einen Abschleppdienst vom Auffindeort geborgen. Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls. Ob ein technischer Defekt oder ein leerer Tank für das Liegenbleiben ursächlich war, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen von gestern 18 Uhr bis heute 07 Uhr im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell