POL-HRO: Trotz Winterglätte etliche Verstöße bei Geschwindigkeitskontrolle

Während es am gestrigen Mittwoch aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen zu mehreren Verkehrsunfällen kam und es an vielen Stellen nur mit reduzierter Geschwindigkeit vorwärts ging, gab es auch Autofahrer, die weniger vorsichtig und viel zu schnell unterwegs waren.



Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Hamburger Straße wurden am Nachmittag insgesamt 13 Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h wurde u.a. auch ein Pkw Seat eingemessen, der mit vorwerfbaren 107 km/h durch die Kontrollstelle fuhr.



Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit, der grob verkehrswidrigen sowie rücksichtslosen Fahrweise wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein des 21-jährigen Russen beschlagnahmt.

Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



