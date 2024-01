POL-LWL: PKW prallt mit LKW zusammen - zwei Verletzte und 100.000EUR Schaden

Crivitz (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall in Crivitz sind am Mittwochnachmittag ein Auto- und ein LKW-Fahrer leicht verletzt worden. Die Gesamtschäden an beiden Fahrzeugen wurden vor Ort auf 100.000EUR geschätzt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Auf der Straßenkreuzung der Bundesstraße 321, Höhe Weinbergstraße, waren gegen 15:20 Uhr ein PKW und ein mit Holz beladener Sattelzug zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden anschließend in das Crivitzer Krankenhaus eingeliefert. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste der Unfallort zunächst voll und anschließend bis 17:50 Uhr halbseitig gesperrt werden. Unfallursache war nach ersten Erkenntnissen ein Vorfahrtsfehler. Demnach soll der 39-jährige Fahrer des PKWs dem LKW nicht die Vorfahrt gewährt haben.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell