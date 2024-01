POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol

Pasewalk (ots) -



Am 17.01.2023 gegen 20:45 Uhr kam es auf der L 32 bei Strasburg zu einem Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden. Hierbei befuhr der 52-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pickup die L32 aus Richtung Burgwall kommend in Richtung Strasburg. Ca. 2 Kilometer vor dem Ortseingang Strasburg kam er dabei mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 21.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Pasewalk Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell