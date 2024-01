POL-ANK: Brand in Mehrfamilienhaus in Strasburg (Uckermark)

Strasburg (Uckermark) (ots) -



Am Morgen des 17.01.2024 gegen 08:05 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald den Brand in einem Mehrfamilienhaus im OT Lauenhagen in Strasburg (Uckermark). Der gesamte Dachstuhl des Hauses stand beim Eintreffen der Rettungskräfte in Flammen. Die Bewohner und Bewohnerinnen konnten rechtzeitig und unverletzt ihre Wohnungen verlassen. Angerückt waren Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Strasburg, Schönhausen, Woldegk, Kreckow und Blumenhagen. Insegesamt waren 8 Fahrzeuge mit 47 Feuerwehrleuten im Einsatz, die das Feuer zügig löschten. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandstelle wurde abgesichert und einem Brandursachenermittler übergeben. Aktuell gibt es keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung. Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.



