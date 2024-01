POL-NB: Schwerer Unfall in Waren

Neubrandenburg (ots) -



Am 17.01.2024 kam es in Waren um 12:42 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer die Fahrbahn querenden Fußgängerin, welcher hierbei schwer verletzt wurde.



Die 19-jährige Geschädigte betrat den Fußgängerüberweg auf der Carl-Moltmann-Straße, als die 80 Jahre alte Fahrzeugführerin eines VW auf diesen zufuhr. Trotz des Vorranges der Geschädigten setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt ungebremst fort und kollidierte in der Folge mit der 19 -Jährigen. Aufgrund der schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen musste die Geschädigte in ein Krankenhaus verbracht werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500EUR.



Warum die Nutzerin des PKWs die den "Zebrastreifen" begehende Fußgängerin entweder nicht wahrnahm oder aber zu spät reagierte, ist Gegenstand der aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleiteten Ermittlungen.



