Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug in Gützkow (LK VG)

Details anzeigen Unbekannter männlicher Täter bei unberechtigter Geldabhebung Unbekannter männlicher Täter bei unberechtigter Geldabhebung

Am 31.05.2023 gegen 13:30 Uhr entwendete eine unbekannte männliche Person unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche einer älteren Frau, während diese in einem Einkaufsmarkt (Lidl) in 17506 Gützkow einkaufte.

Der unbekannte Täter hob mit der erlangten EC-Karte unmittelbar nach dem Diebstahl an einem Geldautomaten der Sparkasse Vorpommern am Standort Gützkow eine höhere Summe Bargeld vom Konto der Geschädigten ab. Des Weiteren ergaben die Ermittlungen, dass mit der entwendeten EC-Karte mehrere Einkäufe in Gützkow, Jarmen und Demmin getätigt wurden.

Die bisherigen Ermittlungen zur Feststellung der Identität des Täters verliefen erfolglos.