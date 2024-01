POL-HRO: Medieneinladung zur dreifachen Amtseinführung in Schwerin

Rostock (ots) -



Am Donnerstag, dem 25. Januar 2024, werden im Polizeizentrum in Schwerin



Polizeirat Lucas Anderson als Leiter der Führungsgruppe der Polizeiinspektion Schwerin,



Erster Kriminalhauptkommissar Dirk Mittelstädt als Leiter der Führungsgruppe der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin sowie der



Erste Polizeihauptkommissar Steffen Witt-Manß als Leiter des Polizeihauptrevieres Schwerin in ihr Amt eingeführt.



Die feierliche Amtseinführung wird durch den Staatssekretär des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung, Herrn Wolfgang Schmülling, vorgenommen.



Interessierte Medienvertreter sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen,



Wann: Donnerstag, 25. Januar 2024 um 09:30 Uhr



Wo: Polizeihauptrevier Schwerin, Graf-Yorck-Str. 6, 19061 Schwerin.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten Sie, diese telefonisch unter 038208 888 2040 oder per Mail an pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de anzumelden.



