POL-SN: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Polizei ermittelt in zwei Fällen gegen einen Schweriner

Weil ein 38-Jähriger am gestrigen Tag gleich zweimal beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt wurde, ermittelt nun die Polizei gegen den Fahrer. Den Beamten fiel der Mann zunächst auf, als er mit seinem VW Van gegen 15:00 Uhr über den belebten Marienplatz fahren wollte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle entstand der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dem deutschen Schweriner wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Wenige Stunden später konnten die Polizeibeamten über die Bilderüberwachung des Marienplatzes sehen, wie er trotz Untersagung in seinen Van einstieg und seine Fahrt fortsetzte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Schwerin in zwei Strafverfahren gegen den 38-jährigen Mann.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell