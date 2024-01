POL-SN: Ermittlungen nach Zeugenhinweis - Polizeieinsatz in Stern Buchholz

Schwerin (ots) -



Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei am gestrigen Nachmittag etliche Kleidungsstücke aus Diebstahlshandlungen sicherstellen. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger löste nach Anzeigenaufnahme einen erneuten Polizeieinsatz aus.



Aktuell ermittelt die Polizei im Rahmen sichergestellter Kleidungsstücke. Aufgrund eines Hinweises werden vier Männer, zwei 22- und 23-jährige algerische sowie zwei 28- und 29-jährige tunesische Staatsangehhörige, in Verbindung mit Diebstahlshandlungen gebracht. Die Polizeibeamten stellten auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz etliche Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro sicher. Der genaue Wert der Beute wird im Rahmen umfangreicher Ermittlungen derzeit geklärt.



Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten gegen 16:00 Uhr erneut alarmiert. Der Grund hierfür war eine gemeldete Körperverletzung, ausgelöst durch das Sprühen von Reizstoff. Ein 22-jähriger Syrer erlitt eine Augenreizung. Der Einsatz eines Rettungswagens war nicht von Nöten. Für die Tathandlung konnte der 29-jährige Tunesier aus dem vorherigen Strafverfahren verantwortlich gemacht werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde sowohl ein Reizstoffsprühgerät als auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt.



Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



