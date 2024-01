POL-GÜ: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich des Landkreises Rostock

Güstrow (ots) -



Seit Dienstagmorgen kam es im Bereich des Landkreises Rostock infolge der winterlichen Witterung zu neun Verkehrsunfällen. Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt.



Gegen 12 Uhr kam eine 31-jährige Deutsche auf der Bützower Straße in Wendorf (bei Bützow) mit ihrem VW aufgrund der glatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei erlitt sowohl sie, als auch ihr im Fahrzeug befindliches 7-jähriges Kind, leichte Verletzungen, die im KMG Güstrow versorgt wurden.



Weiterhin befuhr eine 28-jährige Deutsche gegen 12:50 Uhr mit einem BMW die BAB20 aus Richtung Lübeck kommend in Fahrtrichtung Rostock und wollte zwischen den Anschlussstellen Neukloster und Kröpelin einen LKW auf dem linken Fahrstreifen überholen. Dabei kam sie anhand vorliegender Erkenntnisse zu weit nach links auf den schneebedeckten Randstreifen, sodass ihr Fahrzeug ausbrach und nach rechts über den Hauptstreifen und die Standspur frontal in die Außenschutzplanke schleuderte. Im Anschluss drehte sich das Fahrzeug mehrfach um die Längsachse, ehe es zum Stillstand kam. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa 93.000 Euro. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt und der Verkehr vorbeigeleitet werden.



Drei weitere Deutsche verletzten sich bei einem Verkehrsunfall auf der B108, als ein 19-jähriger Fahrer eines Audis kurz hinter der Ortschaft Schwiessel (Gemeinde Prebberede) in Fahrtrichtung zur B108 aufgrund der glatten Fahrbahn nach links von der Straße abkam und mit einem Baumstamm zusammenstieß. Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine zwei Insassen wurden leicht verletzt. Die 18-jährige Mitfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Teterow und der 12-jährige weitere Mitfahrer ins das KMG Güstrow verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000EUR. Weiterhin musste das Fahrzeug ebenso geborgen werden.



In einigen Fällen musste die Polizei Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren gegen die Unfallverursachenden einleiten, die ihr Fahrverhalten offensichtlich nicht der Witterung abgepasst hatten.



