POL-NB: Alkoholfahrt nach Hinweis gestoppt

Zur Mittagszeit des 16.01.2024 meldete sich eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin telefonisch im Polizeihauptrevier Demmin und teilte einen PKW mit, welcher vor ihr in auffälliger Weise die L271 in Richtung Burow befuhr. Die Hinweisgeberin folgte dem Fahrzeug und führte so die in den Einsatz gebrachte Polizeistreife an das Fahrzeug heran, welches schließlich in Burow gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.



Hierbei wurde bei dem 35-jährigen ukrainischen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 2,76 Promille festgestellt. Unverständlicherweise befanden sich neben dem Beschuldigten dessen Ehefrau und das gemeinsame, 1-jährige Kind in dem Fahrzeug. Wohl auch aufgrund der beherzten Meldung der Zeugin kam es zu keinem Unfall, sodass keine Verletzungen oder Schäden entstanden.



Der Beschuldigte wurde nach der Entnahme einer ärztlichen Blutprobe wieder aus den Maßnahmen entlassen, er wird sich aufgrund der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen.



