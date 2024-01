POL-ANK: Unbekannte besprühen Polizeistation in Torgelow - die Polizei ermittelt

Torgelow (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 16.01.2024 stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PR Ueckermünde fest, dass die Hauswand und Fenster der Polizeistation in Torgelow mit roter Farbe besprüht wurden. Dabei handelt es sich um beleidigende Schriftzüge und vulgäre Zeichnungen. Die Täter sind bisher unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen im Sinne der Straftatbestände Beleidigung und Sachbeschädigung übernommen und konnte bereits Spuren sichern. Hinweise nimmt die Polizei in Ueckermünde unter 039771 82-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Cindy Trehkopf

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell