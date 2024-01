POL-ANK: Verkehrskontrolle stoppt alkoholisierten PKW-Fahrer in Ueckermünde

Ueckermünde (ots) -



Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde in den späten Abendstunden des 15.01.2024 im Stadtgebiet von Ueckermünde ein PKW KIA einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer, einem 41-jährigen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 1,14 Promille an. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde vor Ort sichergestellt. Die Beamten verbrachten den Beschuldigten anschließend ins Klinikum Ueckermünde, um eine Blutprobenentnahme durchzuführen. Die Ermittlungen gegen den Fahrzeugführer aufgrund von Trunkenheit im Verkehr dauern an.



