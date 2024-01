POL-HST: Pkw überschlägt sich auf der L21 bei Niepars mehrfach

Niepars/L21 (ots) -



Dienstagvormittag, dem 16.01.2024, ereignete sich auf der

Landesstraße 21 bei Niepars ein Verkehrsunfall mit einem Pkw

Mitsubishi, bei dem ein 37-jähriger Deutscher leicht verletzt wurde.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der aus Barth stammende

Mitsubishi-Fahrer mit seinem Pkw gegen 10:40 Uhr die L21 von Barth in

Richtung Niepars. Vor der Ortslage Neu Lassentin durchfuhr er

offenbar mit nichtangepasster Geschwindigkeit eine dortige

Rechtskurve, infolgedessen er nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten sowie

mehrere Meter Bankette und überschlug sich mit seinem Pkw mehrfach

auf dem angrenzenden Feld.



Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen

werden. An ihm entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die

Bergung des Fahrzeugs war eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn

erforderlich. Der 37-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das

Stralsunder Krankenhaus gefahren. Der entstandene Gesamtsachschaden

wird gegenwärtig auf rund 5.500 Euro geschätzt. Gegen 12:00 Uhr war

die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder frei.





Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell