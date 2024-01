POL-NB: Kleinere Explosionen im Inneren - Lagerhalle brennt

Malchin (ots) -



In Werder bei Malchin brennt aktuell eine Lagerhalle, in der vermutlich Schrott lagerte. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz, können den Brandort jedoch nicht betreten, da es noch kleinere Explosionen in der Halle gibt und das Dach eingestürzt ist. Verletzt wurde niemand. Im Umkreis der Halle, die in der Straße der dt.-sowjetische Freundschaft steht, gibt es aktuell starke Rauchentwicklung. Der Verkehr ist derzeit nicht beeinträchtigt.



Sobald der Brandort betreten werden kann, nimmt der Kriminaldauerdienst auch die Tatortarbeit auf.



Warum der Brand in der Lagerhalle ausgebrochen ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell