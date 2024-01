POL-HRO: Verkehrsunfall in Rostock - Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Rostock (ots) -



Ein Zusammenstoß zwischen zwei Pkw im Rostocker Stadtteil Dierkow hat am heutigen Dienstag zu Behinderungen im Berufsverkehr geführt.



Gegen 11:20 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein VW Polo im Dierkower Damm aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Gegenverkehr frontal mit einem Pkw Audi zusammengestoßen war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Nach ersten Erkenntnissen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Dierkower Damm wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für circa 60 Minuten gesperrt.



Zur Unfallursache und zum konkreten Unfallhergang ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell