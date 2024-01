POL-HST: Polizei in Bergen auf Rügen sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen

Bergen auf Rügen (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt gegenwärtig in mehreren Fällen des

Einbruchsdiebstahls im Bereich Bergen auf Rügen und bittet um

Mithilfe aus der Bevölkerung.



Wie gegenüber dem Polizeirevier Bergen angezeigt wurde, verschafften

sich der oder die unbekannten Täter im Zeitraum von Samstagabend bis

Sonntagvormittag (13.01.2024, 20:45 Uhr - 14.01.2024, 09:00 Uhr)

gewaltsam Zutritt in fünf Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in

der Gingster Chaussee. Offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen

entwendeten der/die Unbekannten aus einem Abteil Lebensmittel,

Schmuck und Motorradausrüstung im Wert von mehreren hundert Euro. Ob

auch Gegenstände aus anderen Kellerabteilen entwendet wurden, ist

Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.



Im nahezu gleichen Zeitraum griffen der oder unbekannten Täter nach

aktuellen Kenntnissen auch drei Kellerabteile in einem

Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße an und stahlen aus einem

Keller Wertgegenstände im Wert von rund 400 Euro und aus dem anderen

Keller alkoholische Getränke. Aus dem dritten Abteil wurde

augenscheinlich nichts entwendet.



Auf insgesamt acht Garagen und Schuppen in der Friedensstraße hatten

es der oder die Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag ebenfalls

abgesehen. Dabei wurde aus einer Garage u.a. Werkzeug entwendet. Der

durch den Diebstahl entstandene Schaden wird gegenwärtig auf rund 460

Euro geschätzt. Ob auch aus den anderen Gebäuden Gegenstände

entwendet wurden, wird zurzeit noch ermittelt. Gegenstand der

Ermittlungen ist auch, ob und inwieweit die Sachverhalte

möglicherweise zusammenhängen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen

und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise

gegeben kann, wird gebeten sich an das Polizeihauptrevier Bergen

(Tel. 03838/8100), jede andere Polizeidienststelle oder an die

Onlinewache der Landespolizei MV www.polizei.mvnet.de zu wenden.



Tipps für mehr Sicherheit im Haus oder Firmen gibt unsere

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Stralsund.

Sie erreichen unseren Berater Herrn Tolksdorf für eine

Terminvereinbarung unter sbe-praevention-pi.stralsund@polmv.de oder

telefonisch unter 03831/245-238. Alternativ können Sie die

Beratungsstelle auch im Frankendamm 21 in Stralsund aufsuchen. Eine

vorherige Anmeldung ist jedoch wünschenswert.





Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell