POL-HRO: Alkoholisierte Ladendiebin leistet Widerstand

Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt in gleich mehreren Fällen gegen eine 50-jährige Deutsche.



Gegen 19:20 Uhr des gestrigen Montags fiel die Frau in einem Lütten Kleiner-Einkaufscenter auf, als sie alkoholische Getränke im Verkaufsraum konsumierte und weitere Kunden während des Einkaufs belästigte. Da die Rostockerin sich nicht ausweisen wollte, informierte der hinzugerufene Ladendetektiv die Polizei.



Als die alarmierten Beamten eintrafen, attackierte die 50-Jährige den Ladendetektiven mit mehreren Schlägen und Tritten. Während der polizeilichen Maßnahmen reagierte die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Deutsche aggressiv, sie attackierte die eingesetzten Beamten und musste gefesselt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte eine mitgeführte Luftdruckwaffe sichergestellt werden.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



