POL-HST: Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Grimmen gesucht

Grimmen (ots) -



Die Kriminalpolizei in Grimmen sucht nach einem Verkehrsunfall mit

Sachschaden zwei Zeugen, die den Unfall gesehen haben sollen und

möglicherweise bei den weiteren Ermittlungen behilflich sein können.



So soll am 08.01.2024, gegen 14:35 Uhr in der Grimmener

Carl-von-Ossietzky-Straße ein geparktes Fahrzeug vor der dortigen

Apotheke durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden sein. Zwei

Zeugen, welche den Unfall beobachteten und den Fahrer angesprochen

haben sollen, meldeten das Ereignis anschließend in der Apotheke. Die

beiden Zeugen werden dringend gebeten sich unter der Telefonnummer

038326 570 bei der Polizei in Grimmen zu melden.





Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell