POL-HRO: Versuchte Keyless-Go-Diebstähle - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter hatten in der Nacht zum gestrigen Montag in Brinckmansdorf und Kassebohm versucht, zwei SUVs der Marke Audi zu entwenden. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen übernommen und geht von sogenannten Keyless-Go-Diebstählen aus.



Ein schwarzer Audi SQ5 sowie ein grauer Audi Q7 wurden am Sonntagabend vor den jeweiligen Einfamilienhäusern abgestellt. In den Morgenstunden des gestrigen Montags wurden die versuchten Diebstähle festgestellt und die Polizei umgehend informiert.



Das Rostocker Kriminalkommissariat hat bereits die Ermittlungen übernommen und setzt dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen in der Nacht zum Montag im Bereich des Modersohn-Becker-Wegs bzw. des Kornblumenwegs Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Handlungsempfehlungen der Polizei: Wie können Sie Fahrzeuge, die mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet sind, schützen?



- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder

Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal

durch geeignete Maßnahmen (Aluminiumhüllen) abzuschirmen.

- Machen Sie den Selbsttest! Nur wenn das Auto nicht öffnet,

selbst wenn man den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Tür

hält, haben Diebe keine Chance.

- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihren

Wagen der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Fragen

Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Alternativen es

speziell für Ihr Auto gibt.

- Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs darauf, ob sich Personen

in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Es könnte sich um

professionelle Autodiebe handeln, die das Signal Ihres

Schlüssels per Funkwellenverlängerung auffangen und sich so

Zugang zu Ihrem Auto verschaffen.

- Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft

direkt die Polizei unter dem Notruf 110 an.



Weitere Information unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-autodiebe-schluessellose-systeme-sicher-verwenden/



