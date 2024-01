POL-NB: Ausbau und Entwendung von Rußpartikelfiltern nimmt zu

Neubrandenburg (ots) -



Im Bereich der Stadt Neubrandenburg kam es in naher Vergangenheit zu mehreren Diebstählen von Rußpartikelfiltern. Diese werden dabei überwiegend aus Diesel-Transportern neuerer Baujahre in fachmännischer Art ausgebaut, sodass von einer Weiterverwendung durch Verkauf oder Wiedereinbau auszugehen ist. Im Vergleich dazu dienten Diebstahlshandlungen von Katalysatoren aus teils älteren Benziner-Fahrzeugen meist dem Gewinn von Altmetallen, die im Rahmen der Verschrottung zu Geld gemacht werden sollten.



Zuletzt wurde in der Neubrandenburger Steinstraße ein Transporter angegriffen, hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000EUR. Die angezeigten Tatzeiträume sind aufgrund der Stehzeiten der Fahrzeuge teils mehrere Tage lang, auch schließt die Polizei nicht aus, dass es in der Gegend wohlmöglich zu weiteren Taten kam, die bisher noch nicht durch die Geschädigten bemerkt wurden.



Im Jahr 2024 kam durch den Diebstahl von Rußpartikelfiltern ein angezeigter Gesamtschaden von ca. 22.000EUR im Bereich der Vier-Tore-Stadt zusammen.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell