POL-HWI: Jugendlicher E-Roller-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Schönberg (ots) -



Am gestrigen Tag kam es in Schönberg in der Lübecker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem E-Roller-Fahrer, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.



Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 16-jähriger E-Roller-Fahrer auf dem Fußgängerweg der Dassower Straße und wollte die Kreuzung der Lübecker Straße überqueren. Dabei überfuhr er offenbar eine rote Fußgängerampel. Der 60-jähriger Fahrer, eines aus der Innenstadt kommenden Busses, konnte eine Kollision mit dem Jungen trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Der Jugendliche verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Lübeck gebracht. Der Verletzte trug zum Zeitpunkt des Unfalls Kopfhörer in den Ohren.



Die Insassen des Busses blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 500 Euro.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell