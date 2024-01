POL-LWL: Zwei Verletzte bei Unfällen auf winterglatten Straßen

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Bei zwei Verkehrsunfällen auf winterglatten Straßen sind am Dienstagmorgen im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwei Fahrzeugführer verletzt worden, einer davon schwer. Gegen 06 Uhr kam es auf der Landesstraße 06 bei Lübtheen zum Zusammenstoß zweier PKW, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge habe einer der beiden Autofahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug des Straßenwinterdienstes ausweichen wollen, als er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in weiterer Folge mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW zusammenstieß. Auf der BAB 24 bei Zarrentin hat sich am Dienstagmorgen ein PKW überschlagen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. An seinem PKW entstand Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zur kurzzeitigen Sperrung beider Fahrspuren in Fahrtrichtung Berlin.



