POL-SN: Polizei stellt mehrere Schreckschusswaffen sicher

Mehrere Hinweise zu Knallgeräuschen führten Samstagabend in der Goethestraße zu einem Einsatz der Polizei, die im Zuge dessen mehrere Schreckschusswaffen sicherstellte.



Den ersten Meldungen zu Folge habe ein Mann gegen 21:00 Uhr aus seiner Wohnung heraus mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Die Polizei führte mehrere Einsatzfahrzeuge zusammen und konnte Dank der Hinweise der Zeugen einen 67-jähriger Bewohner mit den Handlungen in Verbindung bringen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fand die Polizei 18 Schreckschusspistolen, sowie dazugehörige Munition, darüber hinaus verbotene Schlagringe. Die Polizei leitete sowohl ein Ordnungswidrigkeiten- als auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 67-jährigen Armenia ein.



Polizeiinspektion Schwerin

