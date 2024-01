POL-SN: Auseinandersetzungen im Innenstadtbereich - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen im Bereich Marienplatz und Mecklenburgstraße.



In beiden Fällen war am Samstagabend ein 29-jähriger Georgier involviert. Den bisherigen Erkenntnissen zu Folge kam es auf dem Marienplatz zunächst zu einem verbalen Konflikt zwischen dem Mann und einer Personengruppe. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Schlag durch den Georgier gegen einen 34-jährigen Deutschen, woraufhin sich der Täter vom Geschehen entfernte. In der Mecklenburgstraße wurde er sodann von bisher unbekannten Personen attackiert und stürzte hierbei zu Boden. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten Verletzungen bei dem 29-jährigen Mann fest, die eine medizinische Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.



Der 34-jährige Geschädigte der ersten Körperverletzung auf dem Marienplatz erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht von Nöten.



Während der Sachverhaltsklärung vor Ort wurde zudem eine Beleidigung durch den 34-Jährigen zum Nachteil einer 15-jährigen Deutschen bekannt.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die Taten beobachtet und kann Angaben zu den beteiligten Personen und Handlungen machen? Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de bekannt gegeben werden.



