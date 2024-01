POL-NB: Tatverdächtiger zu Raubdelikten in Neustrelitz in Haft

Neubrandenburg (ots) -



Nach dem Überfall einer Bäckerfiliale in Neustrelitz am 27.12.2023 wurde ein ermittelter, 18-jähriger Tatverdächtiger aus Neustrelitz nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5681550).



Nun steht der Mann weiter im Verdacht, am Abend des 29.12.2023 eine räuberische Erpressung zum Nachteil von zwei 14 und 17 Jahre alten Deutschen in der Strelitzer Straße begangen zu haben. Hierbei wurde der 14-jährige Geschädigte leicht verletzt, zu eine Entwendung von Geld oder Gegenständen kam es nicht.



Auf Grundlage der im Rahmen der geführten Ermittlungsverfahren zusammengetragenen Beweise erließ die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg nun am 12.01.2024 Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, woraufhin dieser noch am selben Tage festgenommen und der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz überstellt wurde. Die Tatvorwürfe gegen den Heranwachsenden belaufen sich nun auf schweren Raubes, räuberischer Erpressung und der einfachen Körperverletzung, die Ermittlungen werden weiterhin von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell