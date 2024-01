POL-GÜ: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und LKW auf der K41 bei Klein Schwaß

Klein Schwaß (ots) -



In Klein Schwaß im Landkreis Rostock ereignete sich gegen 10:07 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus mit einen LKW frontal kollidierte.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand der eingeleiteten Verkehrsunfallaufnahme befuhr der Bus die Ortsdurchfahrt in Klein Schwaß und geriet witterungsbedingt von der eigenen Fahrspur in den Gegenverkehr. In dem Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt vier Personen. Drei von ihnen wurden leicht verletzt.



Zwei Fahrgäste sowie auch der Busfahrer sind zur weiteren medizinischen Versorgung in das Südstadtklinikum Rostock gebracht worden. Ein weiterer Fahrgast sowie auch der Fahrer des LKW sind unverletzt geblieben. Zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Angaben vor. Aufgrund der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallaufnahme sowie auch der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe, bleibt die Kreisstraße 41 (Ortsdurchfahrt) bis auf Weiteres voll gesperrt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell