POL-HRO: Linienbus verunglückt auf der L22

Rostock (ots) -



Gegen 08:30 Uhr kam es am heutigen Montag auf der L22 zwischen Nienhagen und Hinrichshagen zu einem Verkehrsunfall eines Linienbusses.



Ein mit sechs Fahrgästen besetzter Linienbus der RSAG befuhr die L22 in Fahrtrichtung Hinrichshagen und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Bus kam nach mehreren Metern im Straßengraben zum Stehen. Ein 41-Jähriger Fahrgast verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Angaben vor.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell