POL-HWI: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall

Am heutigen Tag kam es auf der BAB 20 Höhe Anschlussstelle Bobitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Gegen 05:30 Uhr fuhr der 42-jährige Fahrzeugführer eines VW auf der BAB 20 in Richtung Lübeck, als er gegen den vor ihm fahrenden Nissan fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 43-jährige Fahrer des Nissans mit seinem Wagen gegen die Mittelschutzplanke geschleudert, während der VW-Fahrer im Graben an der Ausfahrt der Anschlussstelle Bobitz zum Stehen kam.



Der Fahrer des VW verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch Rettungskräfte versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der VW musste zudem abgeschleppt werden.



Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 2,20 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus in Wismar durchgeführt und der Führerschein des 42-jährigen wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



