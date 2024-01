POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in der Nähe von Strasburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) -



Am 14.01.2024 kam es gegen 16:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall

auf der Landesstraße 32, ca. 3km nördlich von Strasburg. Aus bislang

ungeklärter Ursache kam die 53-jährige deutsche Fahrerin eines

Mercedes Sprinters aus Berlin nach rechts von der Fahrbahn ab,

kollidierte mit einem Straßenbaum und kam anschließend auf der

gegenüberliegenden Fahrbahnseite auf einem Acker zum Stehen. Die

Fahrerin des Mercedes erlitt schwere Verletzungen. Ihre zwei 11 und

13 Jahre alten Kinder, welche sich im Fahrzeug befanden, wurden

leichtverletzt. Alle drei Personen wurden in das Klinikum nach

Neubrandenburg verbracht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter

Gesamtschaden von ca. 12.000,-Euro. Rettungsdienst und die Kameraden

der Freiwilligen Feuerwehr Strasburg befanden sich vor Ort im

Einsatz. Die Straße musste teilweise gesperrt werden. Ein

DEKRA-Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache angefordert. Die

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



