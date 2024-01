POL-HRO: Brand in einem Pflegeheim

Schwerin (ots) -



Am 14.01.2024 um 08:54 Uhr wurde dem Notruf der Feuerwehr ein Brand

in einer Pflegeeinrichtung in der Hamburger Allee in 19063 Schwerin

gemeldet. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verlegten mit starken

Kräften zum Einsatzort. Um Gefahren für die Bewohner auszuschließen

erfolgte eine teilweise Evakuierung des Objektes. Damit die

Einsatzfahrzeuge genügend Platz haben, wurde die Hamburger Allee

während des Einsatzes bis 10:45 Uhr in eine Fahrtrichtung voll

gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlung kam es in einer Wohnung/ einem

Aufenthaltszimmer der Pflegekräfte zu einer Brandentwicklung. Zwei

Pflegekräfte bemerkten dies und versuchten eine brennende Decke aus

der Wohnung zu befördern. Dabei erlitt eine Pflegekraft neben einer

starken Rauchgasintoxikation Verbrennungen an Hände, Arme und

Gesicht.

Insgesamt wurden 17 Personen (Pflegekräfte und Bewohner der

Einrichtung) verletzt. Vier Personen wurden mittels Rettungswagen in

die Heliosklinik Schwerin verbracht. Die Person mit den Verbrennungen

wurde im weiteren Verlauf mittels Hubschrauber in eine Spezialklinik

nach Hambrug geflogen.

Die Wohnungen des betroffenen Flures sind derzeit nicht bewohnbar und

wurden beschlagnahme. Die Klärung der Brandursache ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen. Die Bewohner konnten in anderen Zimmern der

Einrichtung untergebracht werden. Die verletzten Bewohner besitzen

zum Großteil die ukrainische Staatsbürgerschaft.



gefertigt:

Tino Szepanek

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin





verantwortlich:

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell