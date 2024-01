POL-HRO: 49 Jähriger nach Körperverletzung mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Rostock (ots) -



Am 14.01.2024 gegen 00:50 Uhr kam es aus einer Gruppe mit unbekannter

Personenanzahl heraus zu einer gefährlichen Körperverletzung zum

Nachteil eines 49 jährigen Deutschen.

In der Steinstraße in Rostock wurde der Geschädigte aus bisher

ungeklärten Gründen angegriffen und fiel dabei zu Boden. Auf dem

Boden liegend wurde er mehrfach getreten. Die Tatverdächtigen

flüchteten in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 24 jähriger

rumänischer Tatverdächtiger festgestellt werden. Während der sich

anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete dieser Wiederstand

und wurde in Gewahrsam genommen.

Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen und befindet sich zur

medizinischen Behandlung im Krankenhaus.



Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen und zum Tathergang nimmt die

Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616, die Onlinewache unter

www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.





Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



